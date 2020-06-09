Update Corona Sulsel
Update Corona Sulsel Hari Ini, Kepintaran Gubernur Prof Nurdin Diuji Sulsel Catat Rekor Covid-19
Update Perkembangan Terbaru Corona Sulsel, Info Corona Sulsel catat rekor tertinggi Covid-19 Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diuji
Cek Perkembangan Terbaru Corona Sulsel, Info Corona Sulsel catat rekor tertinggi Covid-19, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan tim diuji
TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah dalam masalah besar.
Kepintaran mengelola manajemen bencana diuji sebagai Ketua Tim Gugus Covid-19 Provinsi Sulawesi Selatan.
Nurdin Abdullah tentu tak sendirian.
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Meskipun punya gelar Profesor, Nurdin Abdullah butuh dukungan seluruh pihak termasuk dari warganya bersatu melawan Pandemi Covid-19.
Sulsel mencatat rekor tertinggi kasus positif Covid-19 Senin (8/6/2020).
Ada 110 penambahan kasus positif Covid-19.
Dicatat tribun-timur.com, berikut rekor-rekor kasus positif Covid-19 di Sulsel:
12 April: 46 kasus
Info Corona Sulsel
Nurdin Abdullah
Gubernur Sulsel
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