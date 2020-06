Tarif PSK Asal Tangerang di Sinjai Rp 200-Rp 700 Ribu Sekali Kencan

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Aparat Kepolisian di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengungkap kasus perdagangan manusia untuk dijadikan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Polisi mengungkap bahwa tarif per orang per sekali melayani hidung belang mulai Rp 200 ribu hingga Rp 700 ribu per orang.

" Setiap korban melayani pelanggan dibayar sebesar Rp. 200 ribu sampai Rp. 700 ribu rupiah," ungkap Iwan Irmawan, Selasa (9/6/2020).

Sedang seluruh hasil pembayarannya diserahkan kepada mucikarinya bernama Sumardi. Dan biaya makan dan biaya hidup PSK tersebut harus mencari sendiri.

Sebelumnya, Kapolres Sinjai AKBP Iwan Irmawan menjelaskan bahwa kasus perdagangan manusia terungkap berawal dari informasi dari masyarakat BTN Aisyah,Jl Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, pada Senin (8/6/2020) kemarin.

Dalam laporan warga menyampaikan bahwa salah satu rumah warga di BTN tersebut dijadikan sebagai tempat prostitusi.

" Atas laporan warga di BTN ditindaklanjuti oleh anggota Polres Sinjai dan mengungkap terduga pelaku penjualan manusia untuk dijadikan PSK," kata Iwan Irmawan, Selasa (9/6/2020).

Selain menangkap dua orang warga Sinjai bernama Yopi Gunawan dan Sumardi sebagai mucikari,

juga polisi sedang memburu seorang laki-laki lainnya bernisial AD. Warga tersebut ikut terlibat dalam kasus perdagangan manusia, jelas Iwan Irmawan.

Sedang tiga orang perempuan yang diperdagangkan berinisial VA, (17) tahun, NI, (21) tahun, FI (24) tahun. Mereka berasal dari Tangerang.

Selain menangkap dua orang pelaku perdagangan manusia juga menyita barang bukti satu unit HP Oppo A 3S warna merah.

Ponsel tersebut digunakan untuk cari pelanggan, 1 (satu) unit HP Readmi Not 8 warna biru, 1 (satu) unit HP Nokia.

Selain itu juga ada uang sebanyak Rp. 1.450.000, dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 29 lembar, dan Satu buah buku tabungan BRI Simpedes milik Lili Harlianti.