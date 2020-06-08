Peringatan BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 2-4 Meter di Wilayah-wilayah Berikut, Selasa 9 Juni 2020
Peringatan BMKG: Waspada Gelombang Tinggi 2-4 Meter di Wilayah Berikut ini, Selasa 9 Juni 2020
TRIBUN-TIMUR.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan informasi peringatan gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia untuk Selasa (9/6/2020).
BMKG menjelaskan adanya pusat tekanan rendah 1008 hPa di Samudra Pasifik timur Filipina.
Sirkulasi udara terpantau di Samudra Hindia barat Kep. Mentawai.
Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya dari Tenggara - Barat Daya dengan kecepatan 5 – 25 knot sedangkan di wilayah selatan Indonesia dari Timur - Selatan dengan kecepatan 5 - 30 knot.
Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Halmahera, Perairan P. Buru, Perairan P. Seram, Laut Seram, Laut Banda, Laut Arafuru, Perairan Yos Sudarso dan Perairan Merauke.
Tinggi gelombang 1,25 - 2,5 meter
- SELAT MALAKA BAGIAN TENGAH
- PERAIRAN BARAT ACEH
- PERAIRAN BENGKULU HINGGA BARAT LAMPUNG
- SELAT SUNDA BAGIAN BARAT DAN SELATAN
- PERAIRAN SELATAN BALI HINGGA SUMBAWA
- SELAT BALI - LOMBOK - ALAS BAGIAN SELATAN
- SELAT SUMBA
- SELAT SAPE BAGIAN SELATAN
- PERAIRAN P. SAWU HINGGA KUPANG - P. ROTTE
- LAUT SAWU
- PERAIRAN SELATAN FLORES
- SELAT OMBAI
- PERAIRAN TIMUR KEP. BINTAN HINGGA KEP. LINGGA
- PERAIRAN SELATAN KEP. ANAMBAS
- LAUT NATUNA
- SELAT KARIMATA
- LAUT JAWA
- PERAIRAN SELATAN KALIMANTAN
- PERAIRAN KOTABARU
- SELAT MAKASSAR BAGIAN TENGAH DAN SELATAN
- PERAIRAN KEP. SABALANA HINGGA KEP. SELAYAR
- LAUT FLORES BAGIAN TIMUR
- PERAIRAN MANUI - KENDARI
- PERAIRAN SELATAN KEP. BANGGAI
- PERAIRAN KEP. WAKATOBI
- PERAIRAN KEP. SANGIHE HINGGA KEP. TALAUD
- PERAIRAN BITUNG - LIKUPANG
- PERAIRAN KEP. SITARO
- LAUT MALUKU
- PERAIRAN HALMAHERA
- LAUT HALMAHERA
- LAUT SERAM BAGIAN TIMUR
- PERAIRAN SORONG
- PERAIRAN UTARA KEP. KAI HINGGA KEP. ARU
- PERAIRAN FAK-FAK - KAIMANA
- PERAIRAN AMAMAPERE - AGATS
- SAMUDRA PASIFIK UTARA HALMAHERA HINGGA BIAK
Tinggi gelombang 2,5 meter- 4 meter
- PERAIRAN UTARA SABANG
- PERAIRAN BARAT P. SIMEULUE HINGGA KEP. MENTAWAI
- SAMUDRA HINDIA BARAT SUMATRA
- PERAIRAN SELATAN BANTEN HINGGA JAWA TIMUR
- PERAIRAN SELATAN P. SUMBA
- SAMUDRA HINDIA SELATAN BANTEN HINGGA NTT
- PERAIRAN SELATAN KEP. SULA
- LAUT SERAM BAGIAN BARAT
- PERAIRAN P. BURU HINGGA P. SERAM
- LAUT BANDA
- PERAIRAN KEP. SERMATA HINGGA KEP. TANIMBAR
- PERAIRAN SELATAN KEP. KAI HINGGA KEP. ARU
- LAUT ARAFURU
BMKG juga memberikan saran aktivitas pelayaran untuk memperhatikan risiko keselamatan.
1. Perahu nelayan (Kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1.25 m)
2. Kapal tongkang (Kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1.5 m)
3. Kapal Ferry (Kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2.5 m)
4. Kapal ukuran besar seperti kapal kargo/kapal pesiar (Kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4.0 m).
Masyarakat diimbau untuk selalu waspada.
(Tribunnews.com/Miftah)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Peringatan BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Wilayah Indonesia Selasa, 9 Juni 2020,
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