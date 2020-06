Hanya Gunakan Jempol, Ronaldo Hasilkan Uang Rp35 M Selama Masa Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM - Aliran dana ke rekening Ronaldo terus bertambah selama masa pandemi Corona.

Padahal selama pandemi, Liga Italia ditangguhkan sejak Maret 2020.

Cristiano Ronaldo memilih untuk menjalani masa karantina di negara asalnya, Portugal.

Meski berdiam diri di rumah, pria kelahiran Madeira itu menjadi semakin tajir dengan hanya memainkan jempolnya di layar ponsel untuk mengunggah foto ke Instagram.

Selama sekitar dua bulan menjalani karantina, menurut laporan Oh My Goal yang dikutip BolaSport.com, dia menghasilkan 2,5 juta dolar AS (Rp 35 miliar) dari memposting empat konten berbau promosi di akun miliknya.

Mulai dari produk pensuplai nutrisi, alat kesehatan, hingga Nike menggunakan sarana Ronaldo untuk meraup untung di tengah pandemi.

Ronaldo memang jadi jalur paling efektif bagi merek-merek ternama untuk berpromosi.

Dengan popularitas yang begitu tinggi, peraih lima Ballon d'Or itu punya 222 juta follower di Instagram alias terbanyak dari manusia manapun.

Sang superstar memasang tarif Rp 13,6 miliar untuk satu postingan promosi.

Ronaldo sendiri sudah balik ke Italia untuk menyambut kembalinya Liga Italia yang bakal comeback mulai 20 Juni mendatang.

Berita Ini Telah Terbit di BolaSport.com dengan Judul Cuma Modal Jempol, Ronaldo Hasilkan Rp 35 Miliar Selama Masa Karantina