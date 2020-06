Promo Telkomsel Terbaru Bulan Juni, Paket Internet Murah 6GB cuma Rp 15 Ribu, ini Cara Aktivasinya

Berikut promo Telkomsel terbaru yang menawarkan telepon sepuasnya dan paket internet murah.

Melansir dari instagram @telkomsel, promo Telkomsel untuk telepon sepuasnya adalah paket Kringkring.

Dengan paket ini, kamu tetap bisa ngobrol seru bareng temen-temen meski Work From Home (WFH) di tengah wabah virus corona atau COVID-19.

Tak peru khawatir pulsa cepat habis, karena paket Kringkring ini harganya cuma Rp 6.000.

Ilustrasi Promo Telkomsel (Instagram @telkomsel)

Dan kamu bisa teleponan sepuasnya ke sesama Telkomsel dan hingga 50 menit ke operator lain.

Caranya mudah, kamu tinggal mengaktifkan paketnya di aplikasi MyTelkomsel, *888*369#, atau di outlet terdekat.

"Setelah seminggu penuh Work From Home waktunya isi weekend dengan kegiatan ngobrol seru bareng temen-temen. Walaupun gak ketemu langsung tapi kamu bisa ngobrol via telepon! Gak usah takut pulsa cepet abis karena ada #PaketKringkring dari Telkomsel.⁣

Mulai dari Rp6.000, kamu bisa teleponan sepuasnya ke sesama Telkomsel dan hingga 50 menit ke operator lain! Tunggu apalagi? Yuk #DiRumahTerus Terhubung dengan aktifin paketnya di aplikasi MyTelkomsel, *888*369#, atau di outlet terdekat!⁣" tulis @telkomsel.

Selain itu, Telkomsel juga menggelar promo menarik bagi kamu yang kangen dengan lagu-lagu Didi Kempot.

Promo Telkomsel ini bernama paket MAXstream, yang menawarkan paket internet murah untuk menonton konser eksklusif Didi Kempot.