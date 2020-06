Perjalanan Karier Kang Ha Neul, Aktor Terbaik Baeksang Arts Awards 2020

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Aktor Korea Selatan, Kang Ha Neul, berhasil menyabet penghargaan Aktor Terbaik di Baeksang Arts Awards ke-56 pada Jumat (5/6/2020).

56th Baeksang Arts Awards telah mengumumkan pemenang kategori televisi dan filmnya.

Baeksang Arts Awards merupakan penghargaan bergengsi yang digelar setiap tahun bagi insan pertelevisian Korea Selatan.

Mengutip dari berbagai sumber Kang Ha Neul adalah aktor film, televisi, dan teater Korea Selatan.

Karier

Kang memulai karirnya di teater musikal, terutama di Thrill Me (2010), Prince Puzzle (2011), Black Mary Poppins (2012), dan Assassins (2012).

Dia kemudian bergeser ke layar, membintangi drama televisi To the Beautiful You (2012), The Heirs (2013) dan Misaeng: Incomplete Life (2014).

2015 adalah tahun yang sibuk bagi Kang saat ia tampil dalam tiga film; film musik C'est si bon, periode film Empire of Lust, dan film Twenty-of-age, yang ia berhasil meraih beberapa penghargaan Aktor Baru Terbaik.

Pada 2016, Kang membintangi film periode biografi hitam putih Dongju: The Portrait of a Poet, di mana ia memainkan peran tituler penyair Yun Dong-ju.

Perannya sebagai Yun Dong-ju membuatnya mendapatkan nominasi Aktor Terbaik di Buil Film Awards ke-25 dan Wildflower Film Awards ke-4.