Nadhira Nuraini Afifa Peraih Beasiswa LPDP Pidato di Wisuda Harvard, Ungkap Tempat Shalat Nyaman

TRIBUN-TIMUR.COM - Nadhira Nuraini Afifa peraih beasiswa LPDP yang pidato di wisuda Harvard, singgung soal tempat shalat nyaman di kampusnya.

Nadhira Nuraini Afifa tak menyangka terpilih menjadi student speaker mewakili angkatannya pada wisuda online Harvard 2020 yang digelar pada 28 Mei 2020.

Nadhira Nuraini Afifa adalah mahasiswi asal Indonesia yang menempuh pendidikan S2 di Department of Global Health and Population, Harvard TH Chan School of Public Health.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini menjalani pendidikan masternya melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ).

Dalam studinya, Nadhira Nuraini Afifa fokus pada topik nutrisi.

Ia terlibat dalam beberapa proyek yang berkaitan dengan anak-anak kekurangan gizi, terutama stunting di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Awal tahun ini, dia berkesempatan mengunjungi Tanzania untuk menangani masalah gizi buruk di kalangan remaja sekolah di Kota Dodoma bersama beberapa mahasiswa Harvard lainnya.

Nadhira Nuraini Afifa menjalani serangkaian seleksi hingga akhirnya terpilih untuk berpidato mewakili angkatannya.

Apa yang disampaikan Nadhira Nuraini Afifa dalam pidatonya?

Berikut ini pidato yang diungkapkan oleh Nadhira Nuraini Afifa saat kelulusan, dikutip dari tayangan akun YouTube Harvard TH Chan School of Public Health: