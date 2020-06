Kondisi Terkini Arab Saudi Setelah Pembatalan Ibadah Haji 2020, Lockdown Kembali & Masjid Ditutup

TRIBUN-TIMUR.COM - Arab Saudi kembali dilanda masalah setelah pembatalan ibadah haji 2020 dan pelonggaran lockdown.

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi kembali me-lockdown Kota Jeddah selama 15 hari.

Penetapan kembali lockdown mulai Sabtu (6/6/2020) hingga 20 Juni 2020. Hal tersebut sebagai antisipasi melonjaknya kasus baru Covid-19 di kota itu.

Dengan demikian, jam malam akan diberlakukan lagi di Jeddah mulai pukul 15.00 hingga 06.00 keesokan harinya.

Selain itu, masjid ditutup, menerapakan Work From Home, Restoran dan kafe hanya melayani pesanan dibawa pulang (take away) serta pelarangan pertemuan lebih dari lima orang.

Jeddah merupakan pintu masuk bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

Di kota inilah Bandara Internasional King Abdul Aziz.

Padahal Pemerintah Arab Saudi baru melonggarkan lockdown mulai 28 Mei dan 31 Mei lalu.

Sebelumnya Pemerintah Arab Saudi mengizinkan shalat Jumat berjemaah dan semua kegiatan ibadah lainnya di semua masjid, kecuali di Mekkah, mulai 31 Mei 2020, sebagaimana dikutip dari laman Saudi Press Agency.

"Setelah meninjau situasi epidemiologis dan tingginya tingkat hunian perawatan inetnsif, diputuskan untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat di Kota Jeddah selama dua minggu," demikian keterangan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang dikutip kantor berita AFP.