Fakultas Psikologi UNM Peringati Harlah ke-20 dengan Webinar Pendidikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Psikologi menggelar Webinar Psikologi Pendidikan dengan tema "Pembelajaran di Masa New Normal" melalui jaringan meeting virtual, Sabtu (6/6/2020).

Webinar ini adalah rangkaian Hari Lahir Psikologi ke-20 tahun. Sebanyak 500 lebih peserta ikut hingga saat ini.

Hadir langsung sebagai pemateri yakni Anggota Komisi X DPR RI Hj Ledia Hanifah Amalia SSi MSi T; Dosen Fakultas Psikologi UNM Eva Meizara Puspita Dewi MSi Psikolog; Kepala Sekolah SMA Athirah Tawakkal Kahar SPd MPd.

Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Sulsel, Rukiana Novianti Putri MPsi Psikolog.

Hadir sebagai langsung Dekan Fakultas Psikologi UNM, Prof Muhammad Jufri MSi MPsi Psikolog.

Prof Muhammad Jufri mengatakan cukup senang dengan berlangsungnya Webinar Psikologi Pendidikan bisa berlangsung.

"Kalau bukan karena Covid-19 maka kita susah mengumpulkan orang sebanyak ini. Dan ini dari Sabang sampai Marauke," katanya.

Sehingga, dia berharap agenda kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat.

Prof Jufri menyampaikan, pembelajaran di masa new normal.

"Hari-hari ini kita diskusi tentang new Normal. New Normal bukan hal biasa saja, ada kondisi tertentu di masa Pandemi. Masa New Normal kita akan berhadapan dengan masalah, kita dituntut untuk adaptif, mematuhi protokol kesehatan standar," katanya.