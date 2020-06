Dosen Psikologi UNM: New Normal Harus Penuhi Having, Loving, Being dan Health

Dosen Fakultas Psikologi UNM Eva Meizara Puspita Dewi MSi Psikolog jadi pemateri Webinar Psikologi Pendidikan dengan tema Pembelajaran di Masa New Normal Fakultas Psikologi melalui jaringan meeting virtual, Sabtu (662020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - New Normal harus memenuhi empat hal. Keempat hal itu yakni having, loving, being dan health.

Hal itu menjadi poin pembicaraan dari Dosen Fakultas Psikologi UNM Eva Meizara Puspita Dewi MSi Psikolog dalam Webinar Psikologi Pendidikan dengan tema "Pembelajaran di Masa New Normal" Fakultas Psikologi melalui jaringan meeting virtual, Sabtu (6/6/2020).

Webinar ini adalah rangkaian Hari Lahir Psikologi ke-20 tahun. Sebanyak 500 lebih peserta ikut hingga saat ini.

Hadir langsung sebagai pemateri yakni Anggota Komisi X DPR RI Hj Ledia Hanifah Amalia SSi MSi T; Dosen Fakultas Psikologi UNM Eva Meizara Puspita Dewi MSi Psikolog; Kepala Sekolah SMA Athirah Tawakkal Kahar SPd MPd.

Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Sulsel, Rukiana Novianti Putri MPsi Psikolog.

Hadir sebagai langsung Dekan Fakultas Psikologi UNM, Prof Muhammad Jufri MSi MPsi Psikolog.

"Having, dikatakan New Normal wastafel saja tak ada maka itu bukan New Normal," katanya.

Selanjutnya, Loving membuat adanya cinta di dalam sekolah. Ketiga Bring, yakni guru menghargai pekerjaan anak-anak.

"Terakhir health, ini biasanya banyak dihiraukan oleh sekolah karena hal ini sangat penting di masa New Normal," katanya.

Catatan penting masa New Normal, dosen atau guru mesti memahami siswa dalam belajar di rumah. "Misalnya, kuota habis atau masalah jaringan," katanya.