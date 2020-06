District Marketing Gojek Makassar Berbagi Tips Digital Marketing di Masa New Normal 

District Marketing Gojek Makassar Venny Johan menjadi pemateri dalam Webinar “Marketing During and After a Pandemic melalui jaringan virtual, Sabtu (6/6/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Kalla Business School menggelar Webinar “Marketing During and After a Pandemic melalui jaringan virtual, Sabtu (6/6/2020).

Hadir langsung Head of Marketing and Promotion at NAM Air Andi Bayu Indra Alamsyah dan District Marketing Gojek Makassar Venny Johan.

Dosen Kalla Business School, Anhar Januar Malik SE MSc.

Venny Johan mengatakan pandemi Covid-19 ini sangat berdampak ke manusia dan negara.

“Ini pertama kalinya adanya pandemi seperti ini, tak ada buku yang membahas efek pandemi Covid-19. Dari penelitian, 65 persen perusahaan di dunia mengakui ada penurunan revenue” katanya.

Ia mengatakan, tak ada kepastian pandemi Covid-19 bisa berakhir. Sehingga, kita mulai beradaptasi yakni dengan istilah New Normal.

Venny Johan mengatakan, Gojek sudah memastikan apa saja kekhawatiran customer.

“Marketing selama pandemi yakni kita melakukan riset dan 44 persen costumer sangat konsentrasi kepada higienitas,” katanya.

Sehingga, Gojek menjaga higienitas. “Kalau di Gojek kita selalu siapkan poin check untuk penyemprotan disinfektan,” katanya.

Kedua, Gojek melakukan digital marketing. “Jadi, kita memang banyak menggunakan digital marketing, WhatsApp dan Instagram naik 40 persen, bahkan di negara paling terdampak naik hingga 70 persen. Jadi, kami hadir di media yang bisa diakses Customer,” katanya.