Biskuit Kaleng Diskon hingga 50 Persen di Indomaret

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi Tribuners yang doyan ngemil.

Promo Indomaret bertajuk Flush Out discon up to 50 persen tak boleh dilewatkan.

Pantauan tribun-timur.com di akun Instagram @indomaret_makassar, selama Juni 2020, banyak pilihan camilan yang dapat ditebus dengan harga lebih hemat.

Beberapa di antaranya, Roma Wafer Choco Blast 336 gram seharga Rp 27.900 sisa Rp 20.900.

Kraft Orea Selection Biscuit 286,8 gram seharga Rp 53.500 sisa 24.900.

Nextar Nastar Cookies Brownis 336 gram seharga Rp 31.600 sisa Rp 16.900 atau diskon Rp 14.700.

Roma Biscuit Kelapa 450 gram seharga Rp 27.900 sisa Rp 20.900 atau diskon 7.000.

Tidak hanya itu, Khuan Guan Biskuit 1600 gram dari Rp 89.900 sisa Rp 83.900.

Tango Wafer Cheese dan Vanilla dan coklat 350 gram dari Rp 25.600 sisa Rp 19.900 dan aneka camilan kemasan kaleng lainnya. (*)

