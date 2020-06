Rekam Jejak Karier Timo Werner, Calon Pemain Baru Chelsea yang Sempat Dikaitkan dengan Liverpool

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Klub Chelsea dikabarkan sepakat mengontrak Timo Werner dari RB Leipzig.

Tadinya pemain ini digadang-gadang bakal gabung dengan Liverpool.

Pemain asal Jerman ini bakal mengakhiri kontrak bermasa RB Leipzig pada 15 Juni 2020.

Timo Werner memiliki klausul pelepasan sebesar 55 juta euro, atau kurang lebih sekitar Rp 881 miliar.

Chelsea dikabarkan menyetujui nilai tersebut.

Timo Werner selama gabung The Blues akan menerima gaji senilai 200 ribu poundsterling per pekan. Sekitar Rp 3,5 miliar selama membela The Blues.

Timo Werner bakal memperkuat Chelsea hingga Juni 2025.

Timo Werner sebetulnya tertarik bergabung dengan Liverpool atau Manchester United.

Dia pun pernah secara terbuka menginginkan pindah ke Liverpool. Namun, seperti diberitakan Sky Sport, Liverpool tidak mau membayar klausul pelepasan pada saat kondisi seperti sekarang.

Pemain berusia 24 tahun itu, menurut Sky Sport, senang bermain untuk tim asuhan Frank Lampard.