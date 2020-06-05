FOTO: Demokrat Sulsel Meeting Virtual Bareng AHY
Pada rapat tersebut, Ni’matullah melaporkan program peduli dan berbagi di Sulsel mendapat respon positif dari warga.
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni,matullah Erbe bersama Sekretaris dan Bendahara Demokrat Sulsel, Andi Azizah Irma dan Satriya Majid hadir dalam meeting virtual membahas Pilkada serentak bersama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/6).
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni,matullah Erbe bersama Sekretaris dan Bendahara Demokrat Sulsel, Andi Azizah Irma dan Satriya Majid hadir dalam meeting virtual membahas Pilkada serentak bersama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/6).
TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni,matullah Erbe bersama Sekretaris dan Bendahara Demokrat Sulsel, Andi Azizah Irma dan Satriya Majid hadir dalam meeting virtual membahas Pilkada serentak bersama Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/6).
Pada rapat tersebut, Ni’matullah melaporkan program peduli dan berbagi di Sulsel mendapat respon positif dari warga.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur