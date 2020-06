Diskon Spesial Turun Harga Hingga Paket Murah Ada di Lotte Mart Panakkukang, Simak Harga Produknya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lotte Mart Panakkukang Makassar, menghadirkan beragam promo menarik bagi Anda yang ingin berbelanja kebutuhan rumah pada akhir pekan.



Ada diskon spesial, turun harga hingga paket murah. Promo berlaku mulai 4-7 Juni 2020.

Misalnya, paket sembako seharga Rp 125 ribu terdiri dari beras premium 5 Kg, minyak goreng dua liter, gula pasir satu Kg, Sambal ABC 135 gram.



Paket deterjen unilever seharga Rp 50 ribu saja, terdiri dari Rinso anti noda 770 gram, Sunlight lime 755 ml, Superpell Green 770 ml, Molto setrika 400 ml dan Molto pewangi 900 ml 1 pcs



Selanjutnya, Indomie goreng 85 gram per cartoon hanya Rp 90.800 dari harga normal Rp 112 ribu.

Rosebrand gula pasir sath kg harga normal 12.500, maksimal dua kg per hari.

Tropical minyak goreng dua liter harga normal 27.800, promo 24.900.



Untuk bahan makanan, ada cumi bangka turun harga dari Rp Rp 9.950 per 100 gram kini sisa Rp 8.990.



Promo ini cocok bagi konsumen yang doyan makan cumi.

Selanjutnya, Bandeng besar dari harga Rp 5.390 per 100 gram kini sisa Rp 4.790.

Daging rendang spesial dari harga Rp 13.590 per 100 gram sisa Rp 12.790.



Bumbu dapur yakni bawang putih dari Rp 3.990 per 100 gram sisa Rp 3.500.

Cabe merah besar Rp 2.190 per 100 gram sisa Rp 1.690.



Semangka golden dari harga Rp 1.050per 100 gram sisa Rp 850, Pisang cavendish Rp 2.990 per 100 gram turun menjadi Rp 2.490.



Nanas palembang dari harga Rp 15.900 turun menjadi Rp 13.900. Apel usa besar

Rp 4.790 per 100 gram sisa Rp 3.990.



Pear ya lie seharga Rp 2 290 per 100 gram kini sisa Rp 1.890 dan masih banyak lagi promo lainnya. (*)