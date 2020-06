Cari Buah Murah Yuk ke Alfamidi, Jeruk Kino Pakistan Kini Rp 3.790 per 100 Gram

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bagi Anda yang berencana belanja produk kebutuhan di akhir pekan ini, Promo Jumat-Sabtu-Minggu (JSM) Alfamidi bisa jadi pilihan.

Termasuk aneka buah-buahan juga banting harga.



Alpukat dari harga Rp 2.690 per 100 gram turun menjadi Rp 2.350.

Sunpride Pisang Cavendish Curah dari harga Rp 2.850 per 100 gram menjadi Rp 2.650.



Pear Century dari harga Rp 2.990 per 100 gram menjadi Rp 2.150.

Pear Sweet dari harga Rp 3.090 per 100 gram sisa Rp 2.750.



Jeruk Kino Pakistan dari harga Rp 4.090 per 100 gram sisa Rp 3.790.

Selanjutnya, ada Lemon Impor dari harga Rp 6.990 per 100 gram sisaRp 6.290.



Kemudian Nanas Madu dari Rp 15.900, kini sisa Rp 10.500 dan Anggur Red Globe dari harga Rp 8.990 per 100 gram sisa Rp8.750.



Selain buah-buahan, minyak goreng Fortune dua liter Rp 24.200 dengan maksimal pembelian empat pcs per struk.

Disney Frozen Belfoods Chicken Nugget 400 gram Rp 35.900. Tepung Mila serbaguna 1 kg Rp 12.300.



Emina Mild Cheese 170 gram Rp 10.900, Nestle Acticor 4x85 gram Rp 21.500 dan masih banyak lagi. (*)