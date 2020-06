Video ILC TV One, Menohok ke Jokowi & Anak Buah Inilah Pernyataan Rizal Ramli tentang Wabah Covid-19

Video ILC TV One - Kritik Keras Rizal Ramli untuk Jokowi soal Penanganan Virus Corona atau Covid-19 di ILC TV One

TRIBUN-TIMUR.COM - Rekaman Video Best Statement ILC TV One diunggah akun Youtube ILC TV One Rabu (3/6/202) seperti dikutip tribun-timur.com.

Kutipan Pernyataan Rizal Ramli tentang Corona atau Covid-19 yang mengkritisi kebijakan Jokowi dan anak buah.

Rizal Ramli mengkritik keras rencana Pemerintahan Jokowi membayar influencer Rp 72 miliar di tengah situasi Covid 19 yang mulai mewabah.

Membayar influencer disebut kebijakan ngawur di tengah ancaman Covid-19.

Yang dikritik Rizal Ramli juga, rencanan pemerintah Indonesia meningkatkan sektor pariwisata saat bersamaan Negara lain melarang penerbangan dari dan ke Indonesia.

Mengkritik kebijakan Pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli justeru memuji Gubernur Anies Baswedan yang lebih sigap.

Rizal Ramli menyebut pada awal Pandemi Corona, respons Indonesia sangat lamban dan terlambat padahal di Wuhan telah terjadi akhir tahun 2019.

Indonesia kehilangan 2,5 bulan padahal itu waktu idel sebelum Covid-19 tiba di Tanah Air.

Kelambatan tersebut terutama karena ‘sungkan’ takut menyinggung Tiongkok.

"Kedua, pejabat-pejabat RI mengambil sikap 'self-denial' (menolak kenyataan). Kita kehilangan 2,5 bulan," ujarnya.