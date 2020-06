Inilah Dereten Selebriti Dunia Gaungkan Tagar #BLACKOUTTUESDAY

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Tagar #BLACKOUTTUESDAY menjadi trending di dunia maya.



Tagar tersebut tak hanya digaungkan oleh sederet warganet.



Namun para pesohor dunia, mulai dari penyanyi hingga aktor kenamaan.



Mereka diantaranya, label rekaman, musisi, dan selebritas dunia.



Mereka bersatu untuk sementara tak menggunakan media sosial pada 2 Juni 2020.



Dilansir dari Tribun Jakarta, gerakan itu sebagai bentuk keprihatinan atas George Floyd, pria kulit hitam yang tewas akibat lehernya ditindih polisi di Minneapolis, AS.



Memimpin Blackout Tuesday, penyanyi Rihanna membuat unggahan di Instagram.



"We ain’t buying s**t!!! and we ain’t selling s**t neither!! gang gang! #BLACKOUTTUESDAY AF!!!" tulisnya.



Selain Rihanna, berikut beberapa selebritas yang menyerukan #BlackoutTuesday:



1. Britney Spears



Britney menjelaskan bahwa apa yang diperlukan dunia saat ini adalah cinta.



"Hati saya hancur untuk teman saya di komunitas kulit hitam..dan untuk semua hal yang terjadi di negara kita. Saat ini saya rasa kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk mendengar, belajar, melakukan yang lebih baik dan menggunakan suara kita untuk kebaikan," tulis Britney.



Britney mengajak untuk tidak menggunakan media sosial dan berpartisipasi dalam #BlackoutTuesday.



2. Katy Perry



Sementara itu, penyanyi Katy Perry menjelaskan lewat akun @katyperry soal alasan dia ingin menggunakan "hak istimewanya" sebagai selebritas untuk meningkatkan kesadaran.



"Saya harap #BlackoutTuesday memberi kita semua (teruma di industri musik) kesempatan untuk mengambil pelajaran dan menempatkannya dalam tindakan di hari Rabu, dan setiap hari terus maju. Ada banyak cara untuk mendukung pergerakan menuju keadilan dan persamaan," tulisnya.



3. Drake



"Side by side", Drake menulis itu di akun @champagnepapi disertai gambar hitam di unggahannya.



Sehari sebelumnya, Drake ikut serta dalam demo dan membagikan puisi Affirmation oleh Assata Shakur sebagai penghormatan atas meninggalnya George Floyd.



Dia juga ikut berdonasi untuk National Bail Out fund, organisasi yang menyediakan uang tanggungan bagi mereka yang dipenjara karena berdemo.



4. Taylor Swift



Taylor Swift yang cukup vokal atas masalah rasisme juga ikut mengunggah #BlacoutTuesday disertai keterangan "Black Lives Matter".



Taylor Swift mengajak untuk melakukan tindakan nyata sebagai bentuk protes terhadap isu rasisme di Amerika Serikat.



5. Tom Holland



Pemeran Spider-Man ini mengunggah gambar hitam disertai keterangan tagar #BlackoutTuesday dan gambar kepalan tangan dengan beragam warna kulit.



6. Rossa



Meskipun jauh, penyanyi Indonesia Rossa juga ikut menyerukan #BlackoutTuesday di akun Instagram-nya @itsrossa910.



"Katakan tidak pada rasisme, kita semua ciptaan Allah, baiklah untuk mencintai dan dicintai," tulis Rossa.



Blackout Tuesday viral di Instagram

