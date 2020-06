Buntut Postingan Via Vallen Soal Adik Positif Corona, Tetangga Justru Diberhentikan dari Pekerjaan

Via Vallen

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak menyangka dengan imbas postingannya, pedangdut Via Vallen mengaku sedih.

Ya, akibat postingan Via Vallen soal sang adik yang dinyatakan positif Covid-19, tetangganya sampai diberhentikan selama 14 hari dari pekerjaan.

Mengetahui tetangganya kini tak bekerja gara-gara dirinya, Via Vallen pun mengurai kegelisahannya.

Sebab karena hal tersebut, Via Vallen seolah disalahkan.

Hal tersebut diketahui Via Vallen saat melihat pesan singkat dari tetangganya.

Dalam pesan WhatsApp tersebut, tetanga Via Vallen curhat, bahwa ia diliburkan dari pabriknya gara-gara ulah sang pedangdut.

Hal tersebut karena tetangga tersebut memiliki rumah yang berdekatan dengan Via Vallen.

Alasan tetangga Via Vallen diliburkan dari pekerjaan adalah karena adik sang pedangdut positif virus corona.

Guna mewaspadai penyebaran virus corona, pihak pabrik pun akhirnya meliburkan semua karyawannya yang rumahnya dekat dengan Via Vallen.

"Adik e via vallen sing kenek corona aq kenek dampak e diliburno pabrik

Iya tapi via bilang di publik gitu akhirnya pabrik mengistirahatkan karyawane gak tau lah mbak pusing jadinya. Makanya lek ngomong hati2. We bapak e gak kerjo aq diliburno kan sumpek mbak ya kalau dapat ganti mbak ini loh pabrik ngeliburnone tanpa gajih," curhat tetangga Via Vallen.