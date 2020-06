Apa Itu Black Out Tuesday yang Digaungkan Selebritis Dunia?

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Dunia maya ramai membahas tentang istilah Black Out Tuesday.



Apa itu Black Out Tuesday?



Sebuah tagar #blackouttuesday mendadak viral di Instagram.



Tak hanya itu, postingan tagar tersebut disertai dengan latar belakang foto hitam.



Tak sedikit selebriti hingga selebgram dari luar negeri menggaungkan tagar tersebut.



Bahkan selebriti Indonesia pun melakukan hal yang sama.



Dilansir dari Tribun Jakarta, tagar Blackout Tuesday hadir sebagai tanggapan atas kasus rasisme yang menimpa George Floyd, pria berkulit hitam di Minneasota, AS, yang tewas setelah dibekuk oleh Derek Chauvin, polisi berkulit putih.



Postingan dengan tagar #blackouttuesday umumnya berisi foto berwarna hitam polos tanpa disertai caption. Beberapa dari warganet bahkan menyematkan caption berisi pesan moral untuk mendukung masyarakat berkulit hitam.



Pantauan KompasTekno, hingga berita ini ditayangkan, terdapat lebih dari 27 juta posting dengan tagar #blackouttuesday yang tersebar di Instagram, dalam waktu satu hari. Dari mana tagar ini berasal?



Tagar #blackouttuesday sendiri pertama kali dicetuskan pada pekan lalu oleh eksekutif musik Jamila Thomas dan Brianna Agyemang.



Keduanya menyerukan agar seluruh kegiatan pada industri musik dihentikan sementara pada Selasa (2/6/2020), untuk menentang aksi ketidaksetaraan ras.



"Kami tidak akan menjalankan bisnis tanpa menghormati kehidupan warga berkulit hitam," tutur kedua eksekutif label musik Atlantic Records tersebut.



Merespons tanggapan tersebut, berbagai perusahaan seperti Apple Music, Spotify dan YouTube Music lantas bergabung dengan gerakan ini dan memanfaatkan platform mereka, untuk mempromosikan artis berkulit hitam.



Aksi tersebut kemudian diikuti oleh ViacomCBS, perusahaan induk yang menaungi MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Paramount Pictures, Pop, VH1, dan TV Land.



Meski ramai di Instagram, namun tak sedikit dari warganet yang turut mencantumkan tagar #blacklivesmatter dan #BLM pada posting mereka, sehingga menghalangi pesan penting yang tersurat pada tagar #blackouttuesday.



Beberapa warganet pun kemudian mengimbau kepada pengguna media sosial, untuk menghapus tagar #blacklivesmatter dan #BLM pada unggahan mereka. Agar pesan #BlackoutTuesday lebih terdengar.



"Berhenti memposting gambar hitam dengan tagar #blacklivesmatter di Instagram. Ini dapat menghalangi informasi penting yang tersebar di internet," tulis Anhony James Williams melalui akun Twitter pribadinya.



Seperti dihimpun KompasTekno dari The Verge, Rabu (3/6/2020), gerakan Black Lives Matter sendiri sudah muncul sejak 2013 lalu.



Gerakan itu sebagai tanggapan atas pembebasan George Zimmerman, pria berkulit putih yang sebelumnya telah membunuh Trayvon Martin, seorang remaja berkulit hitam berusia 17 tahun.



Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Selebritas Dunia hingga Nasional Ramaikan Foto Hitam, Apa Itu Blackout Tuesday?, https://jakarta.tribunnews. com/2020/06/03/selebritas- dunia-hingga-nasional- ramaikan-foto-hitam-apa-itu- blackout-tuesday?page=all.



Editor: Erik Sinaga

Sumber: https://jakarta.tribunnews. com/2020/06/03/selebritas- dunia-hingga-nasional- ramaikan-foto-hitam-apa-itu- blackout-tuesday?page=all.



Foto: TribunStyle.com

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur

(*)