1.086 Masjid dan Musala di Bulukumba Diminta Terapkan Protokol Kesehatan

TRIBUNTIMUR.COM, BULUKUMBA - Sebanyak 1.086 masjid di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan diminta menerapkan standar protokol kesehatan.

Ke 1.086 masjid tersebut diminta untuk menerapkan protokol kesehatan agar para masyarakat yang melakukan salat berjamaah aman dari corona.

"Kami dari pengurus DMI Bulukumba meminta kepada seluruh pengelola masjid di Bulukumba untuk menerapkan prosedur standar protokol kesehatan salat berjamaah," kata Ketua DMI Sinjai Andi Muttamar Matottorang, Rabu (3/6/2020).

Dia meminta pengurus masjid untuk memedomani surat Edaran Menteri Agama no SE /15 tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dan Surat Edaran PP DMI no 104 /PP -DMI /A/V/2020 Tentang Edaran ke III Masjid dan jamaah dalam The New Normal.



Dijelaskan aturan tersebut memuat tujuh poin kepada para jamaah.

a. Jemaah dalam kondisi sehat tidak mengalami batuk,demam, flu atau selesma.

b. Menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama.

berada di area masjid.

c. Mencuci tangan pakai sabun atau Handsanitaiser pada tempat yang telah disediakan sebelum masuk masjid.

d. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman.

e. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter.

f. Melarang beribadah di masjid bagi anak-anak dan warga lanjut.

usia yang rentan tertular penyakit Covid-19.

g. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di

masjid sesuai dengan ketentuan.

Sedang kewajiban pengurus masjid yakni;

a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan

protokol kesehatan di masjid.

b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area masjid.

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk di masjid.

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer di pintu

masuk dan pintu keluar masjid.

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk masjid.

f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di

lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.

g. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi

ketentuan kesempurnaan beribadah.

h. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area masjid pada tempat-tempat yang mudah terlihat.

i. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan Sesuai dengan ketentuan.

Dikatakan Muttamar bahwa surat DMI Pusat juga ini akan segera diedarkan ke pengurus masjid se-Bulukumba. (*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur

(*)