Data BPS, Nilai Ekspor Sulsel Tembus $US 100 di Tengah Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel mencatatkan nilai ekspor Sulawesi Selatan menembus angka US$ 108,4 juta sepanjang bulan April 2020.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 35,96 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan Maret 2020 yang mencapai US$ 79,73 Juta.

Selaras dengan hal itu, capaian April 2020 tercatat mengalami peningkatan sebesar 52,63 persen dari kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 71,02 Juta.

"Nilai ekspor ini mencatatkan angka yang luas biasa menembus US$ 100 juta. Jika dibandingkan dengan year to year tahun 2019, nilai ekspor hanya mencapai US$ 71,02 di bulan Mei, apalagi di saat ini kita dalam kondisi menghadapi efek Covid-19," katanya dalam rilis BPS Sulsel melalui live streaming, Selasa (2/6/2020).

Dua komoditas yang berkontribusi besar yakni nikel dan biji-bijian berminyak dan tanaman obat.

Nilai ekspor nikel naik US$ 19 juta. Sementara itu, biji berminyak dan tanaman obat naik US$ 2,78 juta.

Bila dibandingkan dengan Maret 2020 maka ekspor komoditas Nikel mengalami peningkatan sebesar 35,66 persen; Biji-bijian berminyak dan Tanaman Obat naik 44,63 persen; Lak, Getah dan Damar naik sebesar 56,98 persen; Besi dan Baja turun 40,70 persen; serta Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya meningkat sebesar 5,75 persen.

Lima komoditas utama yang diekspor pada April 2020 yaitu Nikel; Biji-bijian berminyak dan Tanaman Obat; Lak, Getah dan Damar; Besi dan Baja; serta Ikan, Udang dan Hewan Air Tidak Bertulang Belakang Lainnya; dengan distribusi persentase masing-masing sebesar 66,69 persen, 8,30

persen, 6,00 persen, 3,50 persen, dan 3,09 persen.

Sebagian besar ekspor pada bulan April 2020 ditujukan ke Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia, dan Korea Selatan, dengan proporsi masing-masing 70,74 persen, 21,56 persen, 3,00 persen, 0,98 persen, dan 0,62 persen.

Perbandingan data ekspor Maret vs April