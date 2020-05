Puncak Perlawanan Para Apes, Ini Sinopsis Dawn of the Planet of the Apes, Big Movies GTV Malam Ini

Dawn of The Planet of The Ape

TRIBUN-TIMUR.COM - Film istimewa akan hadir di layar TV Anda malam ini.

Cocok menemani Anda yang sedang di rumah aja.

Big Movies GTV kembali menayangkan film layar lebar untuk menghibur Anda malam ini.

GTV menayangkan film berjudul 'Dawn of The Planet of the Apes' hari ini Senin, 9 Desember 2019.

Film ini bergenre fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Matt Reeves dan ditulis oleh Mark Bomback, Rick Jaffa dan Amanda Silver.

Film Dawn of the Planet of the Apes merupakan sekuel dari film Rise of Planet of the Apes.

Dikutip dari IMDb.com, film ini mengisahkan populasi kera yang telah berevolusi, tetapi terganggu sekelompok manusia yang selamat dari virus yang mewabah beberapa dekade sebelumnya.

Dawn of the Planet of the Apes adalah film fiksi Amerika yang disutradarai oleh Matt Reeves dan ditulis oleh Mark Bomback, Rick Jaffa dan Amanda perak.

Dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Hollywood, seperti Andy Serkis, Jason Clarke, Gahfghry Oldman, Keri Russell, Toby Kebbell dan Kodi Smit-McPhee.

Film buatan Amerika Serikat ini berdurasi 130 menit dan bergenre aksi, petualangan dan drama dan didukung dengan pembuatan film Sci-Fi.