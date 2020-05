Marion Jola Pamer Foto Punggung Terbuka Jadi Sorotan: Aestetik Banget Ampun Deh

TRIBUN-TIMUR.COM - Dulu heboh karena Video Panas, kini penyanyi pendatang baru Marion Jola kembali bikin heboh.

Dirinya pamer punggung terbuka di media sosial Instagram hingga viral.

Foto-foto unik dan tak biasa itu diunggah setelah pengakuannya berada di rumah aja untuk mencegah Virus Corona atau Covid-19 pada Jumat (29/5/2020).

Pantauan tribuntimur.com, ada dua Foto diunggah yang bikin hehoh.

Terlihat jebolan ajang Indonesian Idol itu mengenakan dress terbuka berwarna biru. Bagian punggungnya terbuka lebar.

Yang tak biasa, punggungnya terlihat garis-garus berwarna merah efek dari kerokan.

"Self Quarantine goals, finally i did that yes, that "kerokan" thing," tulis Marion Jola, di Instagram, @lalamarionmj.

• TRIBUN WIKI: Mengenal Desa Ulusalu di Kabupaten Luwu, Tempat Jatuhnya Pesawat Aviastar

• Pria Tanpa Busana Lari Keluar dari Kamar Hotel Setelah Diajak Berzina oleh Wanita, Ditemani 2 Waria

• LENGKAP! Link Nonton Online, Download The King: Eternal Monarch 1-12 Sub Indonesia, Netflix, Dramaqu

Postingan foto kerokan Marion Jola mendapat banyak komentar seru dari para pengikut Marion di instagramnya.

Banyak yang memuji foto Marion iti bisa terlihat aestetik, padahal cuma mau nunjukin hasil kerokan saja.

"Seorang Marion Jola aja dikerokin aje aestetik bgt ampun deh," tulis akun @Uwiyyy_.

"Kerokan versi aestetic," tulis akun @rsyspryhh.