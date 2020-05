FILM KOREA 200 Founds Beauty Tayang Malam Ini di Trans 7 Pukul 22.00 WIB, Sinopsis & Trailer 

FILM KOREA 200 Founds Beauty Tayang Malam Ini di Trans 7 Pukul 22.00 WIB, Sinopsis dan Trailer

TRIBUN-TIMUR.COM,- Sinopsis dan trailer film 200 Founds Beauty.

Film founds beauty tayang malam ini di Trans 7 pukul 22.00 WIB.

Film ini tayang hari ini Sabtu 30 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.

K-Movievaganza Trans 7 kembali hadir pada Sabtu, 30 Mei 2020 jam 22.00 WIB.

K-Movievaganza Trans 7 kali ini menghadirkan Film 200 Pounds Beauty, sebuah film bergenre komedi romantis.

Sinopsis Film 200 Pounds Beauty menceritakan tentang operasi plastik demi meningkatkan kepercayaan diri.

Film karya sutradara Kim Yong Hwa ini diadaptasi dari sebuah manga Jepang berjudul Kannasan Daiseikou Desu! karya Yumiko Suzuki.

Sebelumnya, Kim Yong Hwa juga sempat menyutradarai Film Along With the Gods: The Last 49 Days, Take Off, dan Oh! Brothers.

Berikut Sinopsis Film 200 Pounds Beauty