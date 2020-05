Beli 2 Produk Lebih Hemat di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Promo JSM yang dihadirkan Alfamidi setiap akhir pekan dapat menjadi pilihan tepat untuk berbelanja.

Menurut Marketing Manager Alfamidi Makassar, Bachry Baharuddin, promo JSM ini hadir tiga hari berturut-turut di seluruh gerai Alfamidi.

"Jumat sampai Minggu bisa jadi waktu yang tepat berbelanja hemat di Alfamidi," katanya pada Tribun Timur, Jumat (29/5/2020).

Adapun tawaran menarik dari Alfamidi ialah beli dua produk lebih hemat.

Berlaku untuk beberapa jenis produk, seperti,

Kanzler Singles 65 gram hanya Rp 16.500 dapat dua pcs.

Greenfields UHT 125 mililiter (ml) Rp 5.600 dapat dua, Nutriboost 180 ml Rp 7.000 per dua pcs.

Tidak hanya itu, promo ini juga berlaku untuk pembelian Nestle Can 240 ml Rp 19 ribu dapat dua, Milo Can 240 ml Rp 17.500 per dua pcs dan Yoyic 130 ml Rp 10 ribu juga dapat dua pcs.

Sementara itu, produk lainnya juga dapat ditebus dengan harga lebih hemat.

Misalnya, Minute Maid Pulpy Orange satu liter sisa Rp 14 ribu.

Pembelian dua Auldey SuperWing's Minichange gratis satu Auldey Super Wing's Mini Figure Ast dan banyak lagi.

Periode promo Jumat-Minggu (29-31/5/2020).