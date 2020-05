Awal Mula Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Setiap 29 Mei, Dicanangkan Presiden Soeharto

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Ada momen spesial yang diperingati khusus untuk mereka yang lanjut usia.

Tepat pada 29 Mei, momen tersebut diperingati di Indonesia.

Ya, hari tersebut dikenal dengan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN.

Apa Itu?

Dilansir dari Tribun Kaltim, Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN di Indonesia dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada 29 Mei 1996.

Pencanangan Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN untuk menghormati jasa Dr KRT Radjiman Wediodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sementara di dunia, Hari Lanjut Usia Internasional atau International Day of Older Persons ditetapkan dalam Sidang Umum PBB setiap 1 Oktober berdasarkan resolusi No. 45/106 tanggal 14 Desember 1990.

Penetapan Hari Lansia Internasional merupakan kelanjutan dari Vienna International Plan of Action on Aging yang diputuskan di Wina tahun 1982 dengan resolusi No. 37/1982 yang melahirkan kesepakatan untuk mengundang bangsa-bangsa yang belum melaksanakan agar menetapkan hari bagi lanjut usia.

Di Indonesia, Hari Lanjut Usia Nasional atau HLUN merupakan salah satu hari penting yang diperingati setiap 29 Mei.

Hal ini sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia.