Warga Wajo Siap-siap, New Normal Bakalan Diterapkan

Rapat evaluasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Wajo telah membahas The New Normal, Rabu (27/5/2020).

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - The New Normal bakalan diterapkan di Kabupaten Wajo.

Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Wajo telah membahas hal tersebut, Rabu (27/5/2020) kemarin.

"Wajo masih kondusif terkait penyebaran Covid, rencana pemerintah pusat untuk melakukan New Normal, dan untuk itu Wajo akan mengoptimalkan data base pelintas batas dan tindak lanjut penanganan," kata Bupati Wajo, Amran Mahmud.

Selain itu, tempat-tempat umum seperti rumah ibadah, pasar, area pelayanan publik serta kantor pemerintahan yang sempat dibatasi akan mulai "dinormalkan".

Wakil Bupati Wajo, Amran menambahkan bahwa penerapan The New Normal bakalan sesuai dengan prosedur kesehatan pencegahan Covid-19.

Seperti di pasar, penjual maupun pembeli wajib menggunakan masker, menyediakan hand sanitizer.

Rumah makan akan dibatasi jam operasionalnya, jarak antar meja akan diatur dan begitu pula juga yang akan diterapkan di masjid.

"Disamping itu dalam penerapan new normal yang paling penting adalah pengetatan pelintas yang masuk maupun keluar dari Wajo," kata Amran.

Untuk penerapan The New Normal sampai saat ini belum ada instruksi dari Pemerintah Pusat maupun provinsi. Namun, Pemkab Wajo tetap menyiapkan langkah dan syarat apa saja dalam pemberlakuan The New Normal, sambil menunggu keputusan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

