Film Marvel The Incredible Hulk Tayang di Big Movies GTV Malam Ini, Simak Sinopsis

The Incredible Hulk

TRIBUN-TIMUR.COM - Film seru akan menghibur pecinta film malam ini.

Tayang di Big Movies GTV.

Film The Incredible Hulk tayang di Big Movies GTV, Kamis (28/5/2020) malam ini.

The Incredible Hulk merupakan film Amerika Serikat yang dirilis pada 13 Juni 2008.

Film The Incredible Hulk disutradarai Louis Leterrier, bersama tiga produser film yaitu Avi Arad, Gale Anne Hurd dan Kevin Feige.

Naskah film The Incredible Hulk ditulis Zak Penn.

Penggarapan film The Incredible Hulk memakan biaya sebanyak 150 juta dolar AS dan berhasil meraup keuntungan sebanyak 263,4 juta dolar AS.

Potongan Film The Incredible Hulk (IMDb)

Dilansir IMDb.com, film ini juga sudah memenangkan berbagai penghargaan dan nominasi.

Satu di antaranya Nominasi National Movie Award kategori Best Superhero tahun 2008.

Film yang berdurasi 1 jam 52 menit ini menceritakan kisah ilmuwan AS bernama Bruce, dia melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan obat.