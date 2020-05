Malam Ini di Trans TV, Sinopsis The World of The Married 13, Lanjutan Ciuman Panas Sun Woo-Tae Oh

kemesraan Tae Oh dan Sun Woo di The World of The Married episode 12

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama korea The World of The Married tayang setiap hari Senin sampai Jumat di Trans TV.

Untuk malam ini makin seru, memasuki episode ke-13.

Penayangannya yang akan memasuki episode ke-13 semakin ditunggu penggemarnya.

Apalagi, episode 12 kemarin berakhir dengan kejutan, saat Sun Woo kembali menjalin hubungan intim dengan mantan suaminya, Tae Oh.

Di mana hal tersebut menimbulkan kegundahan di hati Da Kyung, istri barunya.

The World of The Married episode 13 baru akan tayang Jumat 8 Mei 2020 mendatang.

Namun saat ini video preview yang menampilkan spoiler atau sinopsis The World of The Married episode 13 sudah beredar.

Dalam video tersebut tampak kegundahan Da Kyung yang mulai dicueki oleh Tae Oh.

Tampak juga Tae Oh kerap memarahi Da Kyung, mengenai hubungannya dengan Joon Young.