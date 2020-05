Jokowi Pakai Pasukan TNI Awasi Aktivitas Warga Saat New Normal, Ini Daftar 25 Daerah & 4 Provinsi

TRIBUN-TIMUR.COM - Aturan baru diterapkan Presiden Jokowi ditengah pandemi Virus Corona

New Normal akan mulai dijalankan

Artinya aktivitas warga akan kembali seperti semula sebelum ada Virus Corona, namun dengan berbagai syarat

Jokowi bahkan menurunkan ratusan ribu personel dari TNI dan Polri

Pada awal mula penerapan aturan New Normal tersebut, setidaknya ada 25 daerah di Indonesia yang akan terlibat.

Daerah yang akan segera memberlakukan aturan New Normal di Indonesia diantaranya wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu sekaligus Kota Surabaya.

Aturan baru New Normal di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 akan segera diberlakukan di Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengerahkan aparat TNI dan Polri untuk mendisplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan dalam PSBB di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota sehingga dapat menekan kurva penyebaran virus corona.



Hal ini dilakukan sebagai persiapan menuju New Normal atau tatanan kehidupan baru.



"Hari ini telah dimulai TNI/Polri polri menggelar pasukan dan aparat di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota," kata Jokowi, saat meninjau persiapan new normal, di Mal Summarecon Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5/2020).



Presiden Jokowi berkeinginan agar masyarakat kembali bisa berkativitas secara produktif di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 ini.



Selain itu, Presiden Jokowi berharap dengan adanya protokol kesehatan aturan New Normal tersebut bisa membuat masyarakat beraktivitas normal namun tetap terhindar dari Covid-19.



Presiden Joko Widodo merinci empat provinsi yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.