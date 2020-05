HUT ke-25, Telkomsel Dedikasikan Layanan Terdepan dan Bawa Perubahan Nyata untuk Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Telkomsel memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 tahun, Selasa (26/5/2020).

Telkomsel genap 25 tahun hadir melayani masyarakat Indonesia.



Selama perjalanannya, Telkomsel konsisten memperkuat komitmen untuk mendampingi dan membawa perubahan nyata di setiap fase kehidupan bangsa Indonesia.

Di usia 25 tahun ini, Telkomsel sebagai leading digital telco company memaknai kembali tujuan utama perusahaan untuk bergerak maju mendedikasikan seluruh daya dan upaya menghadirkan layanan dengan dukungan teknologi terdepan.

Telkomsel terus menginspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunikasi dan beradaptasi dengan setiap perkembangan di berbagai sektor kehidupan.

Demikian dibeberkan Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro saat memaparkan apresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat khususnya pelanggan setia, mitra, sahabat dalam HUT ke-25 tahun Telkomsel pada video conference di Jakarta, (26/5/2020).

Ia mengatakan, selama 25 tahun Telkomsel hadir membantu masyarakat untuk mengubah tantangan menjadi peluang, serta beradaptasi dengan berbagai cara baru dalam menjalani setiap fase perkembangan kehidupan.

"Kami secara konsisten akan berupaya untuk terus hadir melayani negeri dengan seluruh aset infrastruktur jaringan kami, memberdayakan masyarakat dengan produk dan layanan digital unggulan kami, berkolaborasi dengan sepenuh hati bersama seluruh elemen bangsa untuk memberikan solusi kehidupan di segala sisi, dan menghadirkan dampak sosial nyata dengan mendorong pemanfaatan teknologi," katanya, Selasa (26/5/2020).

Olehnya itu, ia mengapresiasi sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia, mitra, sahabat, pegiat di tiap ekosistem industri, serta para pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan kepada Telkomsel untuk mengisi kehidupan mereka.

Ia menambahkan, dalam setiap fase kehidupan dilalui Telkomsel bersama masyarakat selama 25 tahun ini, berbagai tantangan telah dihadapi untuk membuka peluang baru yang berpengaruh pada perkembangan hidup bangsa.

"Perubahan ini mendorong Telkomsel untuk terus bergerak maju tak hanya dalam mengembangkan kemampuan sebagai penyedia konektivitas, namun juga penyedia layanan yang dapat menguatkan socio-culture masyarakat dalam beradaptasi dan mengadopsi the new way of doing things sehingga menjadi tatanan the new normal di setiap fase kehidupan bangsa Indonesia," pungkasnya.