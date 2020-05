Artis Dangdut Via Vallen Trending Google sekarang

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis Dangdut Via Vallen Mendadak Trending, Intip Foto-foto Rumah Mewah 'Teman' Ayu Ting Ting di kampung Halaman

Artis Dangdut Via Vallen nangkring di posisi teratas top Trending Google saat ini, Senin (25/5/2020).

Gara-gara adiknya dinyatakan positif menderita Corona.

Artis Dangdut Via Vallen Trending Google saat ini (Tangkapan Layar Google Trends Indonesia)

Di postingan Istagram terbaru teman profesi pedangdut Ayu Ting Ting ini, Via Vallen curhat mengenai Corona dan keluarga dekatnya.

CORONA BUKAN AIB!!

Adekku aman dirumah, tidak ada kontak langsung dengan keluarga

Kita sangat menjaga jarak, dia punya area sendiri ( kamar tidur, kamar mandi dan ruangan untuk narok makanan dan minuman tanpa harus kontak langsung, dia pake alat makan sekali pake buang, dia cuci pakaiannya sendiri, bersih2 sendiri )

Maksud postinganku adalah, org yg udh rapid hasilnya NR blm tentu TIDAK TERPAPAR

Keluargaku panik krn postinganku semalam, takut makin dikucilkan krn sebagian msh banyak yg ga tau kalo anggota keluargaku ada yang positif #corona

Corona ga terbang kok, selagi mengikuti aturan untuk pake masker dan sering cuci tangan yaa kalian bakal AMAN

Jd tolong jangan mengucilkan orang2 yang positif corona Kalo kalian ada kepentingan yg mengharuskan keluar rumah pakailah APD, minimal MASKER kain yg bisa di cuci terus di pake lagi jd GAK BOROS!

Jangan ngeyel NGERASA KUAT, kecuali kamu tinggal sendiri ya terserah!

Tapi kalo ada orang tua dan balita yg memang imunnya rendah, TOLONG JAGA DIRI KAMU UNTUK MEREKA YANG DIRUMAH

Karena diluar beritanya mulai rame, banyak telfon masuk minta klarifikasi lewat nomer management,bahkan sampe tanya ke pihak2 tertentu untuk dimintai keterangan

Sedangkan bahan untuk bertanya kurang lengkap

Jd ini aku posting aja sekalian biar ga tambah ngawur beritanya

Jd tgl 28 april sekeluarga check up biasa ( tidak ada hubungannya dgn corona ) krn hasil adekku pneumonia, akhirnya tgl 29 april di bawa ke RS rujukan covid buat di rapid dan setelah menunggu 1jam lebih hasilnya keluar NON REACTIVE, krn aku ga mau orang tua kuatir jd aku paksa adekku SWAB ( meski kata petugas RS tidak perlu swab ) mulai swab cuma selisih 1 JAM dr RAPID.

trus pulang dan menunggu hasilnya selama kurleb 10 hari ( HASILNYA POSITIF )

Kondisi sekarang

Keluargaku, alhamdulillah sehat wal afiat

Adekku yg positif #covid_19 alhamdulillah sehat wal afiat dan kulitnya tambah bersih krn #dirumahaja di dlm kamar terus

Dia Swab kedua tgl 11 Mei ( karena pake fasilitas dr pemerintah, jd sampe sekarang belum keluar hasilnya -/+) Slide 1-2-3 hasil lab tgl 28 april

Slide 4 hasil rapid NON REACTIVE tgl 29 April

Slide 5 hasil swab POSITIF tgl 7 Mei

#staysafe

Rumah Via Vallen di Kampung

Memiliki nama asli Maulidia Octavia, Via Vallen kini menjadi salah satu penyanyi dangdut yang diperhitungkan.

Gadis cantik berumur 26 tahun ini selalu jadi sorotan publik.

Dilansir Tribunnews, Via mulai bernyanyi sejak usia 15 tahun.

Awalnya Via ikut ayahnya yang berprofesi sebagai penyanyi dangdut sejak kelas 5 SD untuk ikut pentas.