Deretan Drama Korea yang Sedang Tayang di Stasiun Televisi Indonesia, Ada Tentang Perselingkuhan

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Penggemar drama Korea di Indonesia sepertinya tak akan bosan menghabiskan waktu di rumah.

Pasalnya, sederet drama Korea tayang di tv Indonesia.

Tak perlu menghabiskan kuota untuk streaming, cukup menonton di layar kaca sudah bisa menyaksikan drama Korea menarik.

Sebelumnya, Trans TV juga turut menayangkan drama Korea yang cukup viral di Indonesia yakni The World of The Married.

Kini giliran Indosiar dan GTV kini Trans 7 dan RTV juga ikut menayangkan drama Korea Selatan sebagai program acara harian.

Dilansir dari Tribun Solo, seperti diberitakan sebelumnya, Trans TV menjadi 'panutan' bagi TV lain untuk kembali menayangkan drama Korea Selatan yang mulai digemari masyarakat khususnya para wanita.

Hal ini bermula sejak adanya pandemi yang mewajibkan masyarakat untuk lebih sering menghabiskan waktu di rumah.

Trans TV menayangkan drama populer berjudul 'The World of the Married (TWOTM)'.

Drama The World of The Married memang sempat sangat viral di media sosial, orang yang biasanya tak gemar menonton drama Korea bahkan sampai penasaran terus menonton TWOTM.

The World of The Married telah berakhir di Korea Selatan di episode 16 pada Sabtu lalu (16/5/2020).