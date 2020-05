Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2020 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, Share di WhatsApp

TRIBUN-TIMUR.COM - Kumpulan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 2020 dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, share di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter.

Ada juga kata-kata ucapan yang cocok disampaikan di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Bertukar Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama untuk menyambut hari nan fitri.

Datangnya Hari Raya Idul Fitri yang hanya tinggal menghitung jam disambut antusias oleh seluruh umat Islam di dunia, berikut Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam bahasa Inggris lengkap dengan terjemahan.

Biasanya, jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri masyarakat gemar bertukar Ucapan Selamat Idul Fitri pada kerabat, maupun kolega.

Kumpulan kata ucapan Selamat Idul Fitri yang pas banget buat saling menyampaikan ketulusan di hari nan fitri.

#1

This time is the best time for us to be the best people in this world.

Hope every people had the right way to be apologized by you. Happy Idul Fitri.

(Saat ini adalah saat terbaik bagi kita untuk menjadi orang-orang terbaik di dunia.