Hilangkan Jenuh dengan Nonton 5 Film Anak ini di Netflix, Bisa Jadi Hiburan Lebaran

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Dua bulan lebih sudah, masyarakat Indonesia berdiam diri di rumah.

Hal ini tentunya dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona.

Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut diliburkan sekolahnya mengingat potensi penularan yang cukup besar terjadi.

Pastinya rasa bosan sudah mulai dirasakan.

Terlebih lagi, umat muslim akan merayakan hari Raya Idul Fitri.

Sehingga mungkin akan lebih banyak waktu yang anak-anak habiskan di dalam rumah.

Berikut 5 film anak-anak di Netflix yang bisa megobati kejenuhan selama karantina dari Film Daily dilansir melalui Tribunnews.com:

1. Hugo

Disutradarai Martin Scorsese, Hugo merupakan film dari sebuah novel The Invention of Hugo Cabret.

Bagi pecinta kisah petualangan anak-anak, Hugo akan jadi tontonan yang menarik.