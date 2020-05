VIDEO: Pengakuan Luna Maya Sulit Maafkan Ariel NOAH setelah Kasus Video Syur, Sempat Alami Depresi

TRIBUN-TIMUR.COM - Di balik paras cantiknya, Luna Maya ternyata menyembunyikan luka besar di dalam hatinya ketika terganjal kasus pornografi dengan Ariel NOAH.

Tak mudah bagi Luna Maya untuk akhirnya bisa bangkit kembali ke titik awal.

Ia mengalami begitu banyak perjuangan hingga akhirnya bisa ikhlas memaafkan Ariel dan menjalani hidup seperti sedia kala.

Curhatan Luna Maya tersebut terangkum dalam video Tetangga Kamu di kanal YouTube Daniel Mananta.

1. Depresi akibat kasus pornografi

Luna Maya mengaku sempat mengalami depresi ketika kasus pornografi itu menghantamnya pada 2010.

Bahkan, Luna tak menampik bahwa keinginan untuk mengakhiri hidup sempat terlintas di kepalanya saat itu.

"Of course at that time gue juga ada pemikiran seperti itu bukan karena gue putus asa, more like kayak, 'Oke kalau dengan gue tidak ada di dunia ini, orang-orang bakal diem enggak?'" kata Luna Maya seperti dikutip Kompas.com, Selasa (19/5/2020).

Namun, ia berpikir bagaimana kelanjutan sikap orang-orang tersebut jika ia memilih untuk mengakhiri hidupnya.

"Karena kan gue terima bullying, dihina, diejek, diomongin, so many people so bother dengan keberadaan gue. Kalau dengan gue enggak ada, apa mereka lebih tenang?'" ucap pemain film Suzzanna Bernapas dalam Kubur tersebut.