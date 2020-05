Sama-sama Usia 53, Bandingkan Cantiknya Tante Ernie dan Kim Hee Ae, dari Yoga Sampai Foto Wajah

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat wanita, kecantikan sampai tua, adalah idaman.

Apalagi, bisa tampak muda, saat usia sudah tidak lagi muda.

Hal tersebut bisa dicapai oleh tiga wanita ini.

Di usia yang sudah memasuki 53 tahun, ketiga wanita ini tetap cantik, energik, dan aktif.

Bahkan kecantikan ketiganya, mengalahkan wanita yang lebih muda.

Tidak percaya? Lihat saja foto-foto kedua wanita ini.

Yakni pemeran Ji Sun Woo di The World of The Married Kim Hee Ae, dan selebgram yang belakangan ini lagi viral, Tante Pemersatu Bangsa, Tante Ernie.

Keduanya disebut sudah berusia 53 tahun lho!

Lagi Yoga

Tante Ernie cukup sering mengunggah fotonya yang tengah berolah raga.