Hubungan Ahok dan Ganjar Pranowo Terungkap, Pernah Mau Berkelahi

TRIBUN-TIMUR.COM - Bicara soal nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Ganjar Pranowo, tentu ada yang pro kontra.

Sama-sama punya basis hingga pengikut fanatik.

Tapi ternyata, hubungan kedua kader PDIP ini pernah tegang.

Dulu, ketika masih jaman mereka duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Tengah itu bahkan pernah hampir berkelahi.

Itu dibongkar Ganjar saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Refly Harun pada Selasa (19/5/2020).

Refly Harus yang sebelumnya dipecat Menteri Erick Thohir itu mulanya menyinggung soal nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang disinyalir akan menjadi 'the next cebong' maupun 'the next kampret'.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkap hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (Kompas.com/Channel YouTube Refly Harun)

Ini terlihat dari atmosfer politik setelah Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 lalu.

Ganjar lalu mengiyakan meski tidak seratus persen.

"Iya saya kira analisis tidak keliru-keliru amat, karena memang istilah saya residu politiknya belum habis betul, residu politiknya masih."