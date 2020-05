Google Doodle Rayakan Ulang Tahun Israel Kamakawiwo, Siapa Dia?

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Setiap harinya Google Doodle memberikan apresiasi terhadap peristiwa dan sosok berpengaruh di masa lampau.

Seperti pada hari ini, Kamis (19/5/2020), Google Doodle kembali merayakan ulang tahun sosok ternama.

Ia adalah Israel Kamakawiwo.

Dalam keterangan Google Doodle menuliskan untuk menghormati Bulan Warisan Amerika Asia Pasifik di AS, Doodle hari ini merayakan ulang tahun ke-61 pemain ukulele asli Hawaii, penyanyi-penulis lagu, dan aktivis Israel "IZ ™" Kamakawiwo`ole, yang mungkin terkenal karena menyentuh dunia dengan membawakan lagu “Over the Rainbow” dan selamanya mengubah wajah musik Hawaii.

Melalui lagu-lagunya yang menggembirakan dan advokasi seumur hidup untuk nilai-nilai dan budaya pulau-pulau itu, Kamakawiwo`ole telah secara luas disebut sebagai "Suara Hawai`i."

Israel Ka`ano`i Kamakawiwo`ole lahir pada hari ini pada tahun 1959 di pinggiran kota Honolulu, Hawaii dan dibesarkan dalam keluarga penduduk pulau asli dengan kecintaan yang sama terhadap musik Hawaii.

Pada usia sepuluh tahun, ia sering ditemukan memegang ukulele di dadanya.

Di masa remajanya, Israel, saudara lelakinya, dan tiga temannya menggali jauh ke dalam suara tradisional pulau-pulau.

Bersama-sama, mereka mencapai popularitas besar di lima belas album.

Pada suatu malam di tahun 1988, Israel duduk di sebuah studio di Honolulu, memejamkan mata, dan dalam sekali pengambilan, menyanyikan lagu klasik versi ukulele yang didukung emosional, "Somewhere Over the Rainbow".