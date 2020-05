Tak Ingin Repot Masak di Rumah? Menu Paket Lebaran Dalton Bisa Jadi Pilihan, Mulai Rp 110 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, manajemen Hotel Dalton Makassar menawarkan menu paket lebaran untuk masyarakat yang ingin merayakan momen lebaran tanpa perlu repot-repot memasak di rumah.



Paket lebaran yang ditawarkan Dalton Makassar di antaranya opor ayam, rendang, ketupat, sampai aneka kue kering.

Marcom Dalton Makassar, Irma mengatakan, paket termasuk all in one atau dikemas untuk semua, praktis dengan harga terjangkau.



Terdiri dari beberapa pilihan, paket satu dibanderol dengan harga Rp 110 ribu isinya opor ayam, ketupat satu porsi, cookies pasir, dan cookies starwberry masing-masing ukuran 250 gram.

Paket lebaran ini terdiri dari opor ayam, rendang, ketupat, sampai aneka cookies Dalton Makassar (Ist)



Paket dua seharga Rp 115 ribu, terdiri dari rendang daging, ketupat satu porsi, cookies putri salju, dan choco stick cookies masing-masing ukuran 250 gram.



Paket tiga dengan harga Rp 140 ribu, terdiri dari paru, ketupat satu porsi, corn flakes cookies choco stick cookies, dan karang cookies masing-masing ukuran 250 gram.



Paket keluarga dengan harga Rp 285 ribu terdiri dari opor ayam, sambal goreng hati sapi, keripik kentang, ketupat, kastengel cookies, dan putri salju masing-masing ukuran 250 gram.



"Empat paket yang kami hadirkan agar dapat membantu penjualan kami bulan ini," ujar Irma. (*)

Paket Berbuka Murah

Hotel Dalton Makassar juga masih menawarkan paket buka puasa murah meriah mulai Rp 10 ribu nett.



Menu yang ditawarkan pun beragam, mulai dari es doger, es teler Dalton, bakso, rendang paru, sop buntut, risol mayo, kue lapis, pisang ijo dan lainnya.



“Untuk free delivery ini minimal pembelian Rp 200 ribu, dengan jarak maximal 5 km,” kata Irma. Adapun di luar dari jarak tersebut, biaya tambahan sebesar Rp 50 ribu.



"Iftar food delivery ini sengaja kami packaging, mengingat sekarang kita ada di tengah situasi covid-19. Jadi sekaligus Dalton Makassar turut serta mendukung imbauan jaga jarak dari pemerintah,” ujarnya.



Menjamin keamanan dan kenyamanan pembeli, wajib tertulis nama dan suhu badan staf yang memasak dan menyiapkannya. (*)

Paket Lebaran Dalton Makassar:

1. Rp 110 ribu include opor ayam, ketupat satu porsi, cookies pasir, dan cookies starwberry masing-masing ukuran 250 gram.

2. Rp 115 ribu, terdiri dari rendang daging, ketupat satu porsi, cookies putri salju, dan choco stick cookies masing-masing ukuran 250 gram.



3. Rp 140 ribu, terdiri dari paru, ketupat satu porsi, corn flakes cookies choco stick cookies, dan karang cookies masing-masing ukuran 250 gram.