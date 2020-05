TRIBUNTIMURWIKI.COM - Nama Tante Ernie, tante pemersatu bangsa trending di Twitter, Selasa (19/5/2020).



Tante Ernie Tante Pemersatu Bangsa menjadi trending di Twitter sejak terunggahnya sebuah video Tante Ernie di akun YouTube Gofar Hilman pada Senin (18/5/2020).



Sebuah video perbincangan Tante Ernie dan Gofar Hilman tersebut pun menjadi menarik perhatian para warganet di Twitter, dan me-retweet akun Twitter Gofar Hilman di @pergijauh.



"Tante Ernie, Tante Pemersatu Bangsa" tulis akun @pergijauh dikutip Wartakotalive.com.



Tak ayal banyak warganet Twitter langsung mencari tahu sosok Tante Ernie tersebut.

Tante Ernie, tante pemersatu bangsa trending di Twitter, Selasa (19/5/2020). (Instagram/himynameisernie)

Lantas Siapa sebenarnya sosok Tante Ernie?



Diketahui akun Instagram Tante Ernie yakni di @himynameisernie.



Dari akun instagramnya, dia mengaku bukan siapa-siapa. Ernie hanya seorang ibu tiga anak.



Namun dilihat dari instagramnya, Ernie boleh dibilang seorang selebgram.



Jumlah followenya mencapai 1 juta orang. Bahkan termasuk pengacara ternama Hotman Paris Hutapea menjadi pengikutnya.



Kelebihannya, pasti semua sepakat, karena keindahan atau boleh dibilang keseksian tubuhnya.



Bahkan bukan hanya pria, cewek pun ada yang mengaku menganggumi keindahan tubuhnya.



Maka Gofar Hilman dalam akun @pergijauh pun dengan tepat membuat judul Tante Ernie, Tante Pemersatu Bangsa



Dan Tante Ernie pun langsung menyerap berbagai komentar seru.



Umumnya sependapat dengan judul tersebut. Ada yang menyamakan tante Ernie dengan artis Yuni Shara.



Berikut kicauan netizen terkait Tante Ernie

Mengenal Sosok Tante Erni, Tante Pemersatu Bangsa yang Trending Topik di Twitter (Instagram/himynameisernie)

@silahkanmasukka: @pergijauh merupakan konten kreator pemersatu duniawi. Pokoknya, pandang terus , pandang, mumpung indra ke 6 masih berfungsi. Tante Ernie dan Yuni Shara sama-sama besar



@MafiaWasit: Tante Ernie saja, selain SUka olahraga dia juga pemersatu bangsa! Ga kayak Plt Sekjen sekarang yang sering jadi pentolan spesialis juru gedor Kongras Konggres, biar kita bisa tidur nyenyak..



@dekshofi: Lagi trending tante ernie ya, wah aku aja yg cewek suka liatin foto2 tante ernie, kagum aja gitu udh beranak 3 tp bodygoals bgt, lah apalagi para lelaki yak



@TomySetyo: Tante Ernie nih IG nya. Dari pada scroll ga jelas ketemunya cewe selfie.



@akadusyifa: Buat cowok-cowok yang belum tau tante Ernie jangan coba2 cari akunnya di Instagram karena bisa mengganggu kelangsungan puasa kalian



Udah mending tidur aja sampai maghrib



Salah satu bagian wawancara yang menjadi trending adalah tentang singkatan MILF



Aslinya singakatan tersebut adalah Mom I like to Fuck. Tapi Gofar memplesetkannya menjadi Mom 1 Like to Follow.



Jadi sekarang to follow instagram soal tante Ernie. Tapi kata Gofar kategorinya sekarang adalah Milf yakni Mom 1 Like to Follow in instagram.



Tante Ernie pun langsung merespon sambil menunjukkan tangan kirinya. "Bagus saja kalau singkatan itu ya,"



Tante Ernie sendiri mengaku pernah dimarahi orang karena mukanya selalu muncul di explore instagram.



Menurut Ernie, setiap habis membagikan gambar di instagram, pasti bermunculan DM (Direct Massge). Bahkan rata-rata 500-600 DM.



Pernyataan tersebut membuat Gofar terkejut. "Luar biasa" katanya sambil bertepuk tangan.



Ernie mengaku tak bisa membalasnya karena tak punya waktu. (ia bahkan memblok DM)



Ernie mengakui banyak yang penasaran tentang dirinya. "Apakah ini wanita yang pergi jauh pulang pagi?" katanya menyinggung istilah Go far.



Ernie mengaku mulain main isntagram tahun 2017. Awalnya ia tak punya jiwa sosial media.



Ia mengaku memulai dengan aplikasi path, karena ditutup beralih ke instagram.



Sampai punya follower 1 jutaan itu sama sekali tak direncanakan.



Itu terjadi begitu saja, tak ada konsep dari awal.



