Dalton Makassar Hadirkan 4 Paket Lebaran, Mulai Rp 110 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Dalton Makassar menyuguhkan promo paket lebaran.

Paket lebaran ini terdiri dari opor ayam, rendang, ketupat, sampai aneka cookies.

Demikian disampaikan Marcom Dalton Makassar, Irma, Selasa (19/5/2020).

Ia mengatakan, pihaknya menawarkan paket yang all in one, praktis, dan harga terjangkau.

Terdiri dari beberapa pilihan, paket satu dibanderol dengan harga Rp 110 ribu include opor ayam, ketupat satu porsi, cookies pasir, dan cookies starwberry masing-masing ukuran 250 gram.

Paket dua seharga Rp 115 ribu, terdiri dari rendang daging, ketupat satu porsi, cookies putri salju, dan choco stick cookies masing-masing ukuran 250 gram.

Paket tiga dengan harga Rp 140 ribu, terdiri dari paru, ketupat satu porsi, corn flakes cookies choco stick cookies, dan karang cookies masing-masing ukuran 250 gram.

Paket keluarga dengan harga Rp 285 ribu terdiri dari opor ayam, sambal goreng hati sapi, keripik kentang, ketupat, kastengel cookies, dan putri salju masing-masing ukuran 250 gram.

"Empat paket yang kami hadirkan agardapat membantu penjualan kami bulan ini," katanya.

Ia berharap, masyarakat dapat menikmati promo yang dihadirkan Dalton Makassar. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)