Kampus Digital dan Pencetak Enterpreneur Jadi Cita-cita Prof Husain di Periode Kedua Pimpin UNM

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rektor UNM Prof Husain Syam memimpikan UNM dapat menjadi kampus digital dan juga pencetak pengusaha atau enterpreneur.

Hal itu disampaikan Husain Syam usai dilantik sebagai Rektor UNM Periode 2020-2024, Senin (18/5/2020).

"Saya punya impian mengantar UNM menjadi kampus digitalisasi, menjadi kampus global. Dimana seluruh mahasiswa kita bisa mengakses informasi kapan dan dimanapun," katanya.

Menurut Husain, mahasiswa UNM tak boleh minder hanya karena persoalan akses informasi dan teknologi yang sulit.

"Tak boleh ada mahasiswa kita yang merasa tak mampu bersaing dengan mahasiswa di seluruh dunia, hanya karena persoalan jaringan, atau fasilotas kota yang tidak bagus," tegasnya.

Untuk mencapai hal itu, mantan dekan Fakultas Teknik ini memyebut telah bekerja sama dengam Telkom Indonesia untuk menyiapkan akses internet gratis bagi sivitas UNM.

"Kami anggarkan Rp 16 ribu per bulan per mahasiswa, kalau ditotal ada sekitar Rp 9 miliar anggaran kami keluarkan per tahunnya untuk menyediakan akses internet bagi mahasiswa. Ini semua demi menuju kampus digital," ungkapnya.

Sementara untuk enterpreneur, Husain menginginkan setiap alumni setidaknya memiliki jiwa pengusaha, meskipun tak menjadi seorang pengusaha.

"Enterprenur bukan hnya menciptakan pebisnis atau pengusaha. Kita ingin menghadirkan jiwanya pengusaha, berani mengambil keputusan dengan penuh risiko dan tanggung jawab. Itu yang ingin kita hadirkan," katanya.

Untuk mencapai itu, Husain telah mendorong prodi untuk menghadirkan mata kuliah kewirausahaan.