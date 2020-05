Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru 2020 Kota Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dinas Pendidikan Kota Makassar mulai mempersiapkan tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Abdul Rahman Bando mengatakan terkait PPDB 2020, pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan, seperti pembentukan panitia, penyusunan jadwal pendaftaran dan pengumuman hasil pendaftaran.

"Alhamdulillah, persiapan sudah kita laksanakan. Semua kepala sekolah masing-masing sebagai panitia atau kordinator di sekolahnya. Di tingkat SD maupun SMP sama aturannya, semua harus terlibat untuk kesuksesan PPDB 2020," ujar Rahman, Senin (18/5/2020).

Tak hanya itu, di setiap sekolah juga akan dibuat sebuah posko pengaduan.

"Posko ini dibuat untuk menerima aduan orangtua calon murid di sekolah tempat ia mendaftar. Misal, ada yang sudah mendaftar, tapi yang terinput berbeda dengan data yang tayang. Jadi kita mudahkan semua," ujarnya

Sementara itu, Sekertaris Dinas Pendidikan Makassar, Amalia Malik Hambali mengatakan jumlah Sekolah Dasar (SD) yang akan menggelar PPDB sebanyak 453 sekolah, dengan rincian SD negeri 314 sekolah, dan swasta 139 sekolah.

Sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 218, dengan rincian SMP negeri 55 sekolah, dan swasta 163 sekolah.

"Pendaftaran SD dan SMP digelar secara bersamaan. Adapun proses pendaftarannya digelar melalui daring (online)," kata Lia, sapaan Sekertaris Disdik Makassar.

Ia menambahkan adapun jadwal pendaftaran akan digelar pada 22 sampai 23 Juni 2020 (pendaftaran non zonasi/daring), dan 29 Juni sampai 1 Juli 2020 (pendaftaran zonasi).

Berikut TAHAPAN PPDB Dinas Pendidikan Makassar:

1. Penetapan panitia PPDB Disdik Makassar / 6 Mei 2020

2. Penetapan Juknis PPDB 2020 /10 Mei 2020

3. Sosialisasi Juknis PPDB 2020 Daring/ 20 sampai 25 Mei 2020

4. Penyusunan Panitia Sekolah Daring /18 Mei 2020

5. Rekapitulasi Calon Peserta Didik Tingkat Sekolah Daring/ 28 Mei 2020

6. Verifikasi dan validasi data, calon peserta didik oleh pengawas sekolah daring / 29 Mei

7. Penetapan data base calon peserta didik Daring / 29 Mei 2020.

8. Launcing PPDB Daring 2020/ 29 Mei 2020

9 . Bimtek dan Mou Disdik PPDB Daring 2020/ 15 Juni 2020

10. Pendaftaran PPDB Jalur non zonasi daring/ 22 sampai 23 Juni

11. Pengumuman jalur non zonasi /25 Juni.

12. Pendaftaran ulang jalur non zonasi daring/26 sampai 27 Juni.

13. Pendaftaran PPDB Jalur zonasi daring

- Utama

- Inklusi

29 Juni sampai 1 Juli

14.Pengumuman jalur zonasi daring/ 2 Juli 2020.

15. Pendaftaran ulang jalur Zonasi daring/3 sampai 4 Juli

16. Masa orientasi Sekolah daring /20 sampai 22 Juli.