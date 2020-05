Dosen Otomotif UNM: Sivitas Akademika Dukung UNM Jadi Kampus Entrepreneur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Staf khusus Rektor UNM sekaligus Dosen Otomotif UNM, Muhammad Farid mengungkapkan visi Rektor UNM, Prof Husain Syam MTP untuk mewujudkan UNM sebagai Entrepreneur University.

"Sebagai sivitas akademika mendukung visi tersebut dan merealisasikannya bersama," kata alumnus program doktoral Department of Industrial Engineering and Management, National Kaohsiung University of Science and Technology Taiwan, Senin (18/5/2020).

Ia mengatakan, selain menghasilkan alumni UNM yang berjiwa entrepreneur, UNM juga memberikan layanan kepada masyarakat antara lain UMKM yang ingin dibina oleh UNM.

"Hal itu untuk mendorong masyarakat Indonesia mencapai jumlah entrepreneur lebih 4 persen sebagai syarat menjadi negara maju," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Ainun Na'im, menitipkan pesan penting saat sambutan pelantikan Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) periode 2020-2024, Prof Husain Syam, Senin (18/5/2020).

Hal itu menyangkut dengan program kampus merdeka yang dicanangkan Kemendikbud melalui Menteri Nadiem Makarim.

"Pendidikan tinggi senantiasa harus bersikap inovatif, responsif dan kreatif dan berdaya saing global untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan," ucapnya.

"Kampus merdeka merupakan suatu lompatan besar yang akan memberikan peluang bagi sistem pendidikan kita untuk berkembang secara lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman sekarang," tambahnya.(*)

