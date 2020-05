Siapa Lee Yeon Hee? Asrtis Drama Korea Disebut Akan Menikah Juni, Raih 5 Penghargaan

Siapa Lee Yeon-hee? Artis Drama Korea Disebut Akan Menikah Juni, Raih 5 Penghargaan

TRIBUN-TIMUR.COM,- Artis dan model cantik Korea Lee Yeon Hee dikabarkan akan menikah Juni mendatang.

Lee Yeon Hee akan melepas status masa lajangnya.

Lee Yeon Hee berada dibawah naungan SM Entertainment.

Pengumuman pernikahan disampaikan sendiri Lee Yeon Hee.

Pemain The Game: Towards Zero itu mengaku telah menemukan pria istimewa dan sempurna untuk menjadi sosok suaminya.

"Halo, ini Lee Yeon Hee.

Hati saya sakit memikirkan banyak orang yang telah melalui situasi sulit belakangan ini.

Dalam situasi ini, saya banyak berpikir tentang bagaimana membagikan kisah saya sendiri, tetapi saya ingin memberi tahu orang-orang yang mendukung saya.

Saya bertemu seseorang yang istimewa yang ingin saya bagikan sisa hidup saya, dan menikah," tulis Lee Yeon Hee.