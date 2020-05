Baju Koko, Sarung dan Mukena Diskon Hingga 70 Persen di Lotte Mart Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Lotte Mart Panakkukang kembali menghadirkan promo spesial menjelang Lembaran Idul Fitri.

Bagi konsumen yang saat ini lagi di rumah saja, bisa memanfaatkan Program Belanja Via WhatsApp di nomor 085242257207.

Adapun produk promo yang bisa konsumen tebus dengan harga lebih hemat ialah aneka baju koko, sarung hingga mukena.

Pantauan Tribun Timur, Jumat (15/5/2020), aneka Baju Koko Muslim All items diskon up to 70 persen.

Sarung semua item diskon 40 persen dan aneka mukena juga diskon 30 persen.

Tidak hanya itu, kebutuhan lainnya seperti bantal dan guling Epique dan Luxe harga normal 199 ribu, promo 149 ribu beli satu gratis satu.

AMEERA matras In the box 160 x 200 cm Normal 3,898 juta sisa Rp 1,949 juta dan semua jenis kompor diskon 10 persen.

Selain itu, Samsung LED 32 N4003 normal 2,859 juta turun harga sisa Rp 1,9 jutaan.

Sedangkan, LG TV 32 LM5509BPT normal 2,7 juta kini sisa Rp 2,4 jutaan.

Genio Sepeda MTB 26" M-3411 harga normal Rp 1,6 sisa Rp 1,1 jutaan.

Plas Chamois Kenmaster promo 34.900, beli satu gratis satu dan masih banyak lagi penawaran non food lainnya.

Promo berlaku 14-19 Mei 2020. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur @umhaconcit

