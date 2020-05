Usung Tema Kesehatan Mental, Cek Lirik Lagu DAY6 ‘Zombie’ Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Grup Band DAY6 dari Korea Selatan baru saja merilis album barunya bertajuk 'The Book of Us: The Demon'.

Salah satu lagu yang banyak didengarkan dari album yang dirilis adalah lagu Zombie

Lagu Zombie - DAY6 dirilis melalui kanal YouTube pada 11 Mei 2020.

Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (14/5/2020) video musik Zombie sedang berada di jajaran Trending YouTube Tanah Air.

Adapun lirik lagu Zombie - DAY6 mengusung tema kesehatan mental dan memberikan harapan pada mereka yang mengalami kesulitan menjalani hidup.

Zombie - DAY6

Eojeneun eotteon narieossna

Teukbyeolhan ge isseossdeonga

Tteoollyeo boryeo hajiman

Byeoldareul geon eopseossdeon geot gata

Oneuldo ttokgati heulleoga

Naman ireohge himdeulkka

Eotteohge gyeondyeoya halkka

Maeumkkeot sorichyeo ulmyeon naajilkka

Yeah we live a life

Najgwa bameul banbokhamyeonseo

Yeah we live a life

Mwonga bakkuryeo haedo

Hal su issneun geosdo

Gajin geosdo eopseo boyeo