Mengenal Ggigie Sarocha Burin, Artis Thailand yang juga Dibully Warga +62 karena Peran Pelakor

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Warganet +62 atau netizen tanah air kembali berulah dengan meramaikan kolom komenter seorang artis asal Thailand.

Beberapa waktu lalu, artis Korea Selatan, Han So Hee, di-bully netizen Indonesia karena perannya sebagai orang ketiga alias pelakor dalam drama The World of The Married.

Kini, giliran bintang asal Thailand, Ggigie Sarocha Burin.

Ggigie baru-baru ini mendapat komentar tidak menyenangkan akibat perannya sebagai orang ketiga dalam serial drama Thailand 2gether: The Series.

Dari pantauan Kompas.com, Rabu (13/5/2020), kolom komentar akun Instagram Ggigie penuh dengan luapan kemarahan dan cacian warganet yang menonton drama tersebut.

Sementara Ggigie muncul dalam episode 12, berperan sebagai Pam, sahabat sekaligus cinta pertamanya Sarawat (Bright) yang telah lama tak bertemu.

Lalu siapa sebenarnya sosok Ggigie Sarocha Burin?

Ggigie merupakan putri dari ibu berkebangsaan Vietnam dan ayah asal Thailand.

Karena itu dia memiliki dua nama.

Perempuan yang lahir pada 1 Januari 1996 ini memiliki nama Thailand, Sarocha Burin, sedangkan nama Vietnam-nya, Truc Anh Le.